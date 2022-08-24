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Новости > Управделами УПЦ объяснил, почему ложь и счастье несовместимы

Управделами УПЦ объяснил, почему ложь и счастье несовместимы

Александра Кудрявцева
24.08.22 11:35
170
Управделами УПЦ объяснил, почему ложь и счастье несовместимы
Главное: Живя во лжи, человек не может быть счастливым, потому что не дьявол источник счастья.
 
Детали: Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) на Ютуб-канале «Витражи: о вере в красках».
 
Владыка пояснил, о чём говорится в четвёртой заповеди блаженств: «Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся» (Мф. 5:6).
 
«Если ты возлюбишь путь правды, тем самым ты обретёшь Вечную Жизнь», — привел митрополит Антоний слова преподобного Ефрема Сирина.
 
«Понятия блаженства и правды неразрывно связаны, причём правда — это одно из условий человеческого счастья. Правда — это верность человека завету с Богом. Каждый из нас при крещении вступил в союз, или завет, с Богом. Те, кто стремятся жить по правде, на образном языке Священного Писания именуются „алчущими и жаждущими правды“», — напомнил архиерей.
 
Он отметил, что жить по правде непросто, потому что в мире очень много лжи.
 
«Источник лжи — дьявол, на что прямо указывает Господь: „Когда говорит он ложь, говорит своё, ибо он лжец и отец лжи“ (Ин. 8:44). И всякий раз, когда мы умножаем ложь — говорим неправду или совершаем неправедные дела, — тем самым расширяем владения диявола. Соответственно, живя во лжи, человек не может быть счастливым, ибо не дьявол источник счастья», — продолжил митрополит.
 
Владыка Антоний пояснил, что путём неправды человек входит в сферу зла. «А зло и счастье несовместимы. Заповеди блаженства свидетельствуют: не может быть счастья без правды, как не существует счастья в единстве с ложью. И потому всякая попытка устроить личную, семейную, общественную или государственную жизнь на началах лжи неминуемо приводит к поражению, разделению, болезням и страданиям», — отметил он.
 
«Не может быть счастлив, по крайней мере внутренне, тот, кто строит свою жизнь на лжи», — считает управделами УПЦ.
 
Владыка также отметил, что с точки зрения психологии, ложь является признаком двоедушия и лицемерия: когда человек думает одно, а говорит при этом совершенно иное. «Такое двоедушие — это прежде всего свидетельство духовной болезни человека, признак нарушения целостности человека как личности, некая нравственная „шизофрения“, при которой человек пытается жить двумя жизнями», — добавил он.
 
«Правда — это верность Богу и ближнему. И потому не случайно, что у слов „правда“ и „праведность“ общий корень. Нельзя стать праведным, то есть угодить Богу, если главным принципом твоей жизни не станет любовь к правде. Человек может построить подлинно Богоугодную жизнь только на основании правды. А любая попытка устроения будь то семейной или же общественной жизни на принципах лжи и лицемерия неизбежно будет обречена на провал», — заключил митрополит Антоний.
 
В тему: Управделами УПЦ рассказал, почему важно угодить Богу, а не людям.
 

Тэги: Митрополит Антоний (Паканич), УПЦ

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