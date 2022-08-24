Лукашенко неожиданно поздравил Украину с Днем независимости

Главное: Украина празднует День независимости. Нашу страну поздравил Александр Лукашенко.

Детали: Президент Беларуси Александр Лукашенко достаточно неожиданно на фоне продолжающейся войны поздравил Украину с Днем независимости. Обращение к народу нашей страны распространила его пресс-служба.

Глава государства сказал: «Убежден, что сегодняшние противоречия не смогут разрушить многовековой фундамент искренних добрососедских отношений между народами двух стран. Беларусь и в дальнейшем продолжит выступать за сохранение согласия, развитие дружественных взаимоуважительных контактов на всех уровнях».

Кроме этого политик сказал, что желает украинцам мирного неба, толерантности, мужества, силы и успехов в восстановлении достойной жизни.

В тему: Генштаб ВСУ говорит, что Лукашенко может бросить в Украину 13 тысяч солдат.