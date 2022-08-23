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Новости > Священнослужители пяти епархий УПЦ отпели погибших украинских воинов

Священнослужители пяти епархий УПЦ отпели погибших украинских воинов

Александра Кудрявцева
23.08.22 16:40
264
Священнослужители пяти епархий УПЦ отпели погибших украинских воинов
Главное: Священнослужители Житомирской, Полтавской, Винницкой, Ровенской и Черновицкой епархий провели в последний путь погибших Защитников Украины.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, в епархиях выразили соболезнования родным и близким погибших воинов и призывали молиться об упокоении их душ.
 
В Житомирской епархии УПЦ отпели погибшего воина ВСУ Виталия Пилецкого. Заупокойное богослужение совершил настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы села Озадовка протоиерей Ярослав Игнатюк.
 
«Мужественный защитник отправился на поле боя, чтобы защитить Украину, родной край, свою семью. Герой, житель нашей общины, отдал свою жизнь за свободу и независимость Украинского государства, за счастливое будущее нынешних и грядущих поколений...», — сказал отец Ярослав.
 
Также священники Житомирской епархии отпели военного ВСУ Евгения Рагулина, попавшего в аварию.
 
«24 марта Евгений Рагулин был призван в Вооруженные силы Украины на военную службу. Старший солдат, механик-водитель, приехал домой в отпуск, чтобы обнять своих родных. Но коварная смерть унесла его жизнь. Военный погиб в ДТП, не дожив до дня рождения. 20 августа 2022 года ему должно исполниться 31 год. Воин ушел из этой жизни 15 августа», — сообщает епархиальная пресс-служба.
 
В Полтавской епархии протоиерей Василий Фазан в сослужении духовенства совершил чин отпевания воина Сергея Лисненко.Военнослужащий погиб в Донецкой области. Сергею было 33 года.
 
По благословению митрополита Винницкого и Барского Варсонофия в храме Вознесения Господня Винницы отпели Защитника Украины Вадима Ободинского. Заупокойное богослужение совершили настоятель храма протоиерей Агафангел Давыдовский и клирик храма протоиерей Назарий Давыдовский. Погибшего воина похоронили на Центральном кладбище Винницы.
 
Также в храме Преображения Господнего села Мигаловцы Винницкой епархии был совершен чин отпевания Защитника Украины Виталия Павича.
 
Чин похорон возглавил благочинный Барского округа архимандрит Серафим (Поворозник) в сослужении настоятеля храма протоиерея Василия Гунтертайла и духовенства благочиния.
 
В храме Рождества Пресвятой Богородицы села Сальница Винницкой епархии отпевание погибшего воина Александра Ксенченко возглавил благочинный Хмельницкого округа протоиерей Алексей Бачинский.
 
На Ровенщине в Димитриевской церкви села Терентиев отпели погибшего воина Андрея Одинца.
 
Еще двое военнослужащих отпели священнослужители Черновицкой епархии УПЦ.
 
В храме в честь святых Архангелов Михаила и Гавриила села Черепковцы чин отпевания воина Юрия Ткачука возглавил благочинный Сторожинецкого округа протоиерей Василий Ковальчук в сослужении настоятеля храма протоиерея Иоанна Чернея.
 
В храме в честь Успения Пресвятой Богородицы села Великий Кучуров отпевание воина Игоря Никифорца совершил протоиерей Иоанн Радул.
 
В тему: В шести епархиях УПЦ отпели погибших защитников Украины.
 
 
 

Тэги: воины, отпевание, УПЦ

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