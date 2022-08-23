Итальянская компания отказалась от выпуска вин с Гитлером и Муссолини на этикетках

Главное: В Италии больше не будут производить вина с портретами Адольфа Гитлера и Бенито Муссолини на этикетках. Были и другие исторические персонажи.

Детали: Итальянская компания Lunardelli сообщила, что с 2023-го года остановит выпуск своих скандальных вин. На этикетках были изображены разные исторические личности, среди которых – Адольф Гитлер и Бенито Муссолини.

Историческая линейка была запущена в 1995-м года и с тех пор неоднократно вызывала скандалы в различных СМИ.

В 2013-м году к бойкоту их продукции призвал еврейский Центр Симона Визенталя.

Владелец винодельни Андреа Лунарделли поведал российским СМИ: «Мы перезапустим наш ассортимент, после того как фирма перейдет ко мне от отца. Вино останется тем же. Другой причиной стала полемика вокруг вина, которое кто-то воспринял слишком серьезно и тяжело. Для нас эта линия всегда была продукцией для коллекционеров».

Он, в частности, рассказал об угрозах из России.

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