На Хмельнитчине настоятель и верующие храма подтвердили свою верность УПЦ

Главное: На Хмельнитчине в селе Колыбаевка община храма святого архистратига Михаила подтвердила свою верность Украинской Православной Церкви.

«Остаемся в юрисдикции УПЦ под управлением Блаженнейшего Митрополита Онуфрия. Все люди в храме хотят засвидетельствовать слова о том, что хотим служить Богу истинному и пребывать в истинной православной церкви», — отметил настоятель храма.

Священник УПЦ призвал к сохранению религиозного мира в Колыбаевке.

«Мы также призываем тех людей, которые пытаются спровоцировать религиозную вражду в нашем селе, в нашей общине, не совершать этого греха. Призываем вас оставаться христианами не только по названию, но и по духу, и по своему сердцу. Вы можете организовать свою общину и не разваливать другую. Наша главная задача как христиан — любовью побеждать зло, в мире между собой, беречь мир, укреплять его, и тем самым укреплять отечество, которое начинается с наших семей общин», — добавил отец Тарасий.