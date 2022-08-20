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Новости > На Хмельнитчине настоятель и верующие храма подтвердили свою верность УПЦ

На Хмельнитчине настоятель и верующие храма подтвердили свою верность УПЦ

Александра Кудрявцева
20.08.22 20:10
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На Хмельнитчине настоятель и верующие храма подтвердили свою верность УПЦ
Главное: На Хмельнитчине в селе Колыбаевка община храма святого архистратига Михаила подтвердила свою верность Украинской Православной Церкви.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, настоятель храма священник Тарас Кавуля в праздник Преображения Господня записал видеообращение, которое опубликовал на своей странице в Фейсбуке.
 
«Остаемся в юрисдикции УПЦ под управлением Блаженнейшего Митрополита Онуфрия. Все люди в храме хотят засвидетельствовать слова о том, что хотим служить Богу истинному и пребывать в истинной православной церкви», — отметил настоятель храма.
 
Священник УПЦ призвал к сохранению религиозного мира в Колыбаевке.
 
«Мы также призываем тех людей, которые пытаются спровоцировать религиозную вражду в нашем селе, в нашей общине, не совершать этого греха. Призываем вас оставаться христианами не только по названию, но и по духу, и по своему сердцу. Вы можете организовать свою общину и не разваливать другую. Наша главная задача как христиан — любовью побеждать зло, в мире между собой, беречь мир, укреплять его, и тем самым укреплять отечество, которое начинается с наших семей общин», — добавил отец Тарасий.
 
В тему: На Киевщине церковная община подтвердила верность УПЦ.

Тэги: Хмельницкая область, УПЦ

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