Суд признал незаконным «перевод» храма УПЦ в ПЦУ на Виннитчине

Главное: Киевский суд признал нелегитимным собрание, во время которого сторонники Киевский суд признал нелегитимным собрание, во время которого сторонники ПЦУ и представители Винницкой ОГА «перевели» общину храма Могилев-Подольской епархии УПЦ в честь Покрова Пресвятой Богородицы в селе Вербовец в ПЦУ

«Сами протоколы собрания о переходе были составлены с многочисленными нарушениями, без нужных подписей и утверждений. Суд пришел к выводу, что, несмотря на отсутствие полного пакета документов, начальник управления по делам национальностей и религий Винницкой ОГА Игорь Салецкий все же перерегистрировал религиозную общину, нарушив тем самым законодательство.

Учитывая многочисленные нарушения представителей ПЦУ , а также должностных лиц отдела Управления по делам национальностей и религий Винницкой ОГА, суд удовлетворил исковое заявление верующих Украинской Православной Церкви села Вербовец в полном объеме», — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, год назад сторонники ПЦУ провели собрание жителей села, на котором перевели приход УПЦ в структуру ПЦУ , после чего с применением грубой силы захватили Покровский храм, угрожая в случае сопротивления верным УПЦ