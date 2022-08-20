Суд признал незаконным «перевод» храма УПЦ в ПЦУ на Виннитчине

Россияне не пускают в Крым украинцев, пытающихся эвакуироваться
Российские войска выводят свою технику из Энергодара, — СМИ
Зеленский назвал единственное условие для возможных переговоров с Россией
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 44,7 тысяч солдат
На крупнейшей авиабазе Крыма прогремели взрывы
В Крыму случилась очередная «бавовна»
Стало известно, куда пошли деньги, которые украинцы собирали на Байрактар
Путин готов к личной встрече с Зеленским
Россияне угрожают остановить Запорожскую АЭС
Аксенов и Константинов срочно покинули Крым, прихватив с собой даже любовниц