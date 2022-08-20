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Новости > Суд признал незаконным «перевод» храма УПЦ в ПЦУ на Виннитчине

Суд признал незаконным «перевод» храма УПЦ в ПЦУ на Виннитчине

Александра Кудрявцева
20.08.22 12:45
249
Суд признал незаконным «перевод» храма УПЦ в ПЦУ на Виннитчине
Главное: Киевский суд признал нелегитимным собрание, во время которого сторонники ПЦУ и представители Винницкой ОГА «перевели» общину храма Могилев-Подольской епархии УПЦ в честь Покрова Пресвятой Богородицы в селе Вербовец в ПЦУ.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Фейсбук страницу храма Рождества Богородицы в Мурованых Куриловцах, в решении суда отмечается, что собрание проводили не члены религиозной общины УПЦ, а жители села Вербовец.
 
«Сами протоколы собрания о переходе были составлены с многочисленными нарушениями, без нужных подписей и утверждений. Суд пришел к выводу, что, несмотря на отсутствие полного пакета документов, начальник управления по делам национальностей и религий Винницкой ОГА Игорь Салецкий все же перерегистрировал религиозную общину, нарушив тем самым законодательство.
 
Учитывая многочисленные нарушения представителей ПЦУ, а также должностных лиц отдела Управления по делам национальностей и религий Винницкой ОГА, суд удовлетворил исковое заявление верующих Украинской Православной Церкви села Вербовец в полном объеме», — говорится в сообщении.
 
Как сообщалось ранее, год назад сторонники ПЦУ провели собрание жителей села, на котором перевели приход УПЦ в структуру ПЦУ, после чего с применением грубой силы захватили Покровский храм, угрожая в случае сопротивления верным УПЦ.
 
В тему: Спикер УПЦ назвал незаконные захваты храмов работой против государства.

Тэги: суд, Винницкая область, УПЦ, ПЦУ

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