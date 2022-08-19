Берлускони предал Путина

Главное: Сильвио Берлускони предал Владимира Путина. Он считает, что Италия должна отказаться от российского газа.

Детали: 85-летний друг президента РФ Владимира Путина лидер партии «Вперед, Италия», экс-премьер страны Сильвио Берлускони по сути предал его. Он сделал громкое заявление.

Так, по его словам, Италии следует отказаться от российского газа прежде, чем Москва может принять решение о прекращении его поставок.

Отвечая на вопрос местных СМИ, поддерживает ли он призыв Демократической партии и партии «Братья Италии» к правительству остановить поставки газа из России, политик сказал: «Конечно, при условии, что за это время будут созданы условия для альтернативных поставок. Италии необходимы терминалы по переработке сжиженного природного газа и заводы по производству энергии из отходов».

Сильвио Берлускони добавил: «При условии что будут инвестиции в возобновляемые источники энергии. Это, по крайней мере, будут возобновлены исследования в области чистой ядерной энергетики. Тогда мы сможем покончить с зависимостью, которая доставляет нам очевидные проблемы».

В тему: Вся правда про масона, сатаниста, друга мафиози и Путина – Сильвио Берлускони.