На набережной одного из российских городов появились цвета украинского флага

Главное: В Екатеринбурге появились цвета украинского флага. В них разукрасили шар на набережной.

Детали: Каменный шар на набережной российского Екатеринбурга разукрасили в сине-желтые цвета украинского флага. Фото уже активно обсуждают в социальных сетях.

Кто это сделал – неизвестно.

Предполагается, что произошедшее – акция местных уличных художников, которые, таким образом, решили поддержать Украину на фоне продолжающейся войны.

Впрочем, стоит добавить, что коммунальные службы города уже смыли краску.

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