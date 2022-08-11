Эстония закрыла границу для россиян. Но не для всех

Главное: Эстония закрывает границу для россиян. Но есть исключения.

Детали: Правительство Эстонии сообщает, что запретило въезд в страну гражданам России с действующими шенгенскими визами, которые она выдала. Но при этом есть некоторые исключения.

Уточняется, что Эстония отменит запрет на въезд в ЕС российских граждан с видом на жительство, выданным российскими властями.

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу сказал: «Данная санкция означает, что визы останутся действительными, но к обладателям виз будут применены санкции за въезд в Эстонию. Им не будет разрешен въезд в Эстонию».

Сообщается: «Мы договорились, что министерство иностранных дел и министерство внутренних дел к следующей неделе подготовят свои возможные предложения о том, как закрыть границу Эстонии для граждан РФ, имеющих не выданные Эстонией шенгенские визы».

Запрет на въезд в Эстонию будет введен через неделю.

При этом въехать в страну смогут: сотрудники посольства России и члены их семей; лица, непосредственно занимающиеся перевозкой грузов и пассажиров; лица, пользующиеся правом свободного передвижения в соответствии с законодательством ЕС или въезд которых в Эстонию необходим по гуманитарным причинам; для посещающих родственника или супруга, проживающего в Эстонии или имеющего долгосрочный вид на жительство в Эстонии или гражданина Эстонии, или имеющие общих с приглашающим лицом детей.

В тему: Две страны признали агрессию России в Украине геноцидом.