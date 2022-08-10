ВСУ нанесли очередной удар по мосту через Каховскую ГЭС. Теперь он не проездной

Главное: Украинские защитники ударили по мосту в районе Каховской ГЭС. После ударов ВСУ по мосту в районе Каховской ГЭС он стал непригодным для использования.

Детали: ВСУ установили огневой контроль транспортно-логистических путей на временно оккупированных территориях Херсонской области. Украинские военные нанесли очередной удар по мосту в районе Каховской ГЭС. Теперь он непригоден для использования, сообщило Оперативного командование Юг в Facebook в среду, 10 августа.

«Наш огневой контроль транспортно-логистических путей на временно оккупированных территориях Херсонщины привел к закреплению статуса моста в районе Каховской ГЭС, как непригодного для использования», — говорится в сообщении.

В командовании подчеркнули, что попадание было «аккуратным, но действенным».

В тему: Опубликовано видео переправы возле Антоновского моста в Херсоне.