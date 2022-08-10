Стало известно, почему Кремль не будет обвинять Украину в ударах по аэродрому в Новофедоровке

Главное: В Институте изучения войны объяснили, почему в Кремле не будут обвинять Украину в ударах по аэродрому в Новофедоровке. Обвинения в адрес ВСУ стали бы свидетельством неэффективности российских систем ПВО.

Детали: Кремль не обвиняет Украину в ударах по аэродрому в Новофедоровке в Крыму — это стало бы свидетельством неэффективности российских систем ПВО. Так было раньше и с потоплением российского крейсера Москва. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны.

«Одновременность взрывов на двух разных объектах, вероятно, исключает официальную российскую версию случайного пожара, но не исключает ни диверсию, ни дальнобойный ракетный удар», — говорится в отчете.

ISW отмечает, что Украина могла модифицировать свои ракеты Нептун для использования в наземных целях (как это сделали россияне с противокорабельными и зенитными ракетами), но доказательств, подтверждающих эту гипотезу, нет.

В тему: Накануне по военному аэродрому в Крыму попало 6 ракет.

ВСУ озвучили результаты обстрела военного аэродрома в Новофедоровке.