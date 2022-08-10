Украинцам поведали, что сейчас происходит на валютном рынке

Главное: Что сейчас происходит на валютном рынке? Анализ ситуации выдали в НБУ.

Детали: Первый заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова рассказала во время телемарафона, что сейчас происходит на валютном рынке. Финансовый регулятор дал свой анализ ситуации.

Она сказала: «Запрет публиковать курс в обменных пунктах было одним из решений в комплексе, когда мы подошли к регулированию наличного валютного рынка. Наше решение имеет целый комплекс требований к небанковским обменным пунктам, в том числе требования, которые должны обезопасить клиентов и кассиров, требования по проведению операций с обязательным использованием РРО».

Финансист добавила: «Во-первых, мы увидели, что часто не соответствует курс, который мы видим на табло, тому курсу, по которому реально осуществляется операция - это введение в заблуждение. Во-вторых, действительно, после нашего решения о повышении курса мы увидели, что некоторые обменные пункты начали использовать ситуацию в спекулятивных целях, разгоняя курс, хотя оснований для этого не было».

Кроме этого отмечается: «Одним из наших решений было разрешить банкам предлагать больше наличной валюты, это также сработало. На сегодня мы ожидаем, что банки, для того чтобы удовлетворять граждан, начнут работу своих отделений, в том числе, в выходные дни, чтобы не было ажиотажного спроса».

Резюмируется, что решения НБУ принесли результаты, там надеются, что в будущем это будет залогом относительной стабилизации на наличном рынке.

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