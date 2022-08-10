Генштаб ВСУ сообщает, что Россия потеряла в войне 42,8 тысяч солдат

Главное: Россия потеряла в войне 42,8 тысяч солдат. Уничтожено 1 832 танка.

Детали: Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на среду, 10 августа.

Сообщается, что уничтожено 42,8 тысяч солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 1 832 танка, 4 076 боевых бронированных машин, 971 артиллерийская система, 261 реактивная система залпового огня, 133 средства ПВО, 232 самолета, 193 вертолета, 766 БПЛА оперативно-тактического уровня, 185 крылатых ракет, 15 кораблей/катеров, 3 005 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 89 единиц специальной техники.

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