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Новости > Генштаб ВСУ сообщает, что Россия потеряла в войне 42,8 тысяч солдат

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия потеряла в войне 42,8 тысяч солдат

Александр Панько
10.08.22 09:41
176
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия потеряла в войне 42,8 тысяч солдат

Главное: Россия потеряла в войне 42,8 тысяч солдат. Уничтожено 1 832 танка.

Детали: Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на среду, 10 августа.

Сообщается, что уничтожено 42,8 тысяч солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 1 832 танка, 4 076 боевых бронированных машин, 971 артиллерийская система, 261  реактивная система залпового огня, 133 средства ПВО, 232 самолета, 193 вертолета, 766 БПЛА оперативно-тактического уровня, 185 крылатых ракет, 15 кораблей/катеров, 3 005 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 89 единиц специальной техники.

В тему: В Пентагоне рассказали, сколько систем HIMARS нужно Украине.

Тэги: общество, Россия, война, Генштаб, ВСУ, новости Украины

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