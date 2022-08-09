В Пентагоне рассказали, сколько систем HIMARS нужно Украине

Главное: В Пентагоне отметили, что Украина получила 16 американских ракетных систем HIMARS. Теперь главная задача — обеспечить бесперебойные поставки боеприпасов к ним.

Детали: Украине не нужно поставлять сотни систем HIMARS, необходимо обеспечить непрерывные поставки боеприпасов к ним. Об этом заявил замглавы Пентагона Колин Каль.

«Мы отправили 16 систем HIMARS, что на самом деле довольно много. Опять же, это не те системы, которые, по нашим оценкам, нужны сотнями, чтобы оказать такое воздействие. Это системы точного наведения для очень конкретных типов целей, и украинцы используют их именно так», — сказал он.

Представитель Пентагона напомнил, что по три схожих с HIMARS систем — M270 и MARS II — обязались предоставить Украине Нидерланды и Германия.

Каль подтвердил, что в новом пакете военной помощи США будут поставлены высокоточные боеприпасы GMLRS для HIMARS, которые поражают цели на расстоянии 70 км. С их помощью ВСУ поражают узлы командования и управления, центры обеспечения и логистики, ключевые радарные системы.

Он отметил, что точечные удары HIMARS заставили РФ отодвинуть тылы вглубь.

«По нашей оценке, украинцы неплохо справляются с количеством систем, и на самом деле приоритетом сейчас является обеспечение непрерывного потока этих GMLRS. То же самое касается и гаубиц M777, где мы действительно поставили очень большое количество систем. Как у союзников и партнеров, приоритетной задачей сейчас является обеспечение украинцев боеприпасами, чтобы они могли продолжать борьбу», — добавил Каль.

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