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Новости > Юрист рассказал об уголовной ответственности организаторов незаконных переходов из УПЦ в ПЦУ

Юрист рассказал об уголовной ответственности организаторов незаконных переходов из УПЦ в ПЦУ

Александра Кудрявцева
04.08.22 16:30
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Юрист рассказал об уголовной ответственности организаторов незаконных переходов из УПЦ в ПЦУ

Главное: Юрист Александр Красовицкий объяснил, какие статьи Уголовного кодекса Украины нарушают организаторы собраний территориальных общин, на которых жители голосуют за незаконный «перевод» приходов УПЦ в ПЦУ.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на страницу юриста в YouТube, на примере незаконного перевода Успенской церкви УПЦ в ПЦУ в городе Сквира Белоцерковской епархии Александр Красовицкий рассказал, под какие статьи подпадают действия чиновников, устроивших собрание в музыкальной школе и созвавших на него местных жителей, не являющихся прихожанами храма.

«С точки зрения законодательства Украины такие действия не только незаконны, но и подпадают под определенные статьи УК Украины», — заявил юрист. Он рассказал, каким должен быть порядок законной смены церковной юрисдикции.

В Законе Украины «О свободе совести и религиозных организациях» в статье 8 говорится (абзац 2): «Членство в религиозной общине основывается на принципах свободного волеизъявления, а также на требованиях устава (положения) религиозной общины. Религиозная община по своему усмотрению принимает новых и исключает существующих членов общины в порядке, установленном ее уставом (положением)».

Юрист объяснил: это означает, что для того, чтобы считаться членом религиозной организации, надо выполнять требования этой организации, а если человек приходит в храм раз в год святить куличи, то он не может считаться членом прихода.

В абзаце 4 статьи 8 говорится: «Решение об изменении подчиненности и внесения соответствующих изменений или дополнений в устав принимается не менее чем двумя третями от количества членов религиозной общины, необходимой для признания полномочными общего собрания религиозной общины в соответствии с уставом (положением) религиозной общины».

Красовицкий процитировал Устав Успенского храма УПЦ в Сквире, где в части 9 сказано: «Приходское собрание собирается из православных верующих, которые достигли 18-летнего возраста, признают обязательность Устава УПЦ, регулярно посещают богослужения и исповедь, находятся в каноническом послушании настоятелю и не находятся под запретом и церковным судом, что препятствует полноценному участию в богослужебной жизни». Что касается собрания прихода, то в Уставе говорится так: «приходское собрание собирается настоятелем, приходским советом или по благословению архиерея благочинным не реже одного раза в год».

Юрист подчеркнул, что собрания в домах культуры и других местах общегражданского пользования, созываемые чиновниками и не предусмотренные Уставом УПЦ, противоречат статье 8 законодательства Украины. Единственный законный путь, по словам правоведа, — когда собрание созывает настоятель или приходской совет.

Красовицкий прокомментировал также внесение изменений в Устав религиозной общины.

В части 38 Устава сказано: «Изменения и дополнения данного устава, а также исправления и дополнения к Договору об использовании помещений могут быть приняты приходом только по благословению епархиального архиерея».

Это означает, по словам юриста, что для того, чтобы приход перешел под юрисдикцию, например, ПЦУ, требуется внести изменения в Устав, и эти изменения требуют согласия и одобрения епархиального архиерея, которого, конечно, нет у чиновников, устраивающих собрания о «переводе» храмов из УПЦ в ПЦУ.

В тему: На Черкасчине церковная община подтвердила верность УПЦ.

 
 
Тэги: новости православия, УПЦ

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