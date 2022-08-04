В ООН говорят, что Украину покинули более 10 миллионов человек

Главное: Более 10 миллионов человек покинули Украину с начала войны. Такие цифры приводят в ООН.

Детали: Агентство ООН по делам беженцев заявило, что с начала войны Украину покинули 10 350 489 человек. Там разъяснили цифры.

Уточняется, что более пяти миллионов человек выехали в Польшу, а около миллиона людей отправились в Венгрию, Румынию и Германию.

Кроме этого в РФ отправились два миллиона человек.

В ООН говорят: «Это один из крупнейших кризисов вынужденного перемещения со времен Второй мировой войны и, безусловно, самый быстрый».

В тему: В ООН признали, что мир оказался на пороге грандиозного кризиса.