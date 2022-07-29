В Киевской области УПЦ передали гуманитарную помощь пострадавшим от военных действий

Главное: «Миссия Милосердия» Украинской Православной Церкви посетила пострадавших от военных действий в Киевской области.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Телеграм «Церковь помогает», 28 июля епископ Переяслав-Хмельницкий Дионисий в сопровождении сотрудников Синодального отдела УПЦ по социально-гуманитарным вопросам привез гуманитарную помощь пострадавшим Бориспольской епархии.

«Многодетные семьи, пожилые люди и нуждающиеся жители Калиты, Заворичев, Шевченкового получили продукты, теплые вещи и средства гигиены. Эти села особенно пострадали от боевых действий весной этого года: обстрелами разрушены и повреждены дома, есть убитые жители», - говорится в сообщении.

«Миссия Милосердия» стремится помочь тем, кто пострадал от войны, поддержать их материально и духовно.

Поддержать «Миссию Милосердия» можно по реквизитам.

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