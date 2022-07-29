Священник Полтавской епархии УПЦ передал гуманитарную помощь украинским военным

Главное: При поддержке Полтавской епархии УПЦ доставлена гуманитарная помощь защитникам Украины.

Детали: Как сообщает Центр информации со ссылкой на прессслужбу епархии, секретарь Полтавской епархии протоиерей Михаил Волощук совместно с волонтерами Общественного союза «Закарпатські Ґазди», лидером и вокалистом украинской рок-группы «Без обмежень» Сергеем Танчинцем, барабанщиком группы Алексеем Бережным доставили гуманитарную помощь военным, которые находятся в зоне активных боевых действий.

Волонтеры навестили мукачевских героев-пограничников на передовой.

Передали им транспортное средство, средства защиты и продукты питания.

Как сообщалось ранее, в Черновицкой области прихожане храма УПЦ в честь Воздвижения Креста Господнего села Молодея передали автомобиль на нужды ВСУ.

В тему: Управделами УПЦ рассказал о духовном значении таинства Причастия.