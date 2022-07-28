Всего за сутки жертвами молний в Индии стали десятки людей

Главное: Люди гибнут от молний в Индии. Двадцать смертей за сутки.

Детали: В Индии в штате Бихар жертвами молний всего за одни сутки стали два десятка людей. Об этом пишет издание Daily Mail.

Причиной такой смертности называют то, что многие выходят в непогоду на улицу, чтобы охладиться во время мощной жары.

Главный министр штата Нитиш Кумар уже призвал население региона следить за своей безопасностью и придерживаться рекомендаций правительства.

Кроме этого он приказал чиновникам установить молниеотводы, которые предотвращают попадание молнии во что-либо и вместо этого отводят электричество в землю.

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