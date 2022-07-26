Стало известно, сколько чиновников и активистов россияне похитили на Херсонщине

Главное: Россияне похитили на Херсонщине 63 представителя органов местного самоуправления и около 300 активистов. Похищенных на самом деле гораздо больше, потому что российские захватчики усилили террор против мирного населения.

Детали: Россияне на Херсонщине устраивают свои порядки и убирают всех, кто неугоден их режиму. Об этом на брифинге в Медиацентре Украина сообщил в. и. о. руководителя Херсонской ОВА Дмитрий Бутрий.

«Мы мониторим эту информацию. Понимаете, что есть определенная нехватка в предоставлении такой информации — территория временно оккупирована. Но максимально из этих сообщений сформирована база данных — конкретные люди. На сегодняшний день это 63 представителя органов местного самоуправления и около 300 — это активисты проукраинские», — сказал Бутрий.

Он подчеркнул, что это люди, фамилии которых подтверждены.

По словам Бутрия, похищенных на самом деле гораздо больше, потому что российские захватчики усилили террор против мирного населения. Они проверяют автомобили, личные вещи, телефоны, мужчин заставляют раздеваться и если военным РФ что-то не понравится (в телефоне, татуировки и прочее), то «людей просто забирают».

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