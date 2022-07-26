В одном из регионов Украины зафиксирована малярия

Главное: В Украину пришла малярия. Случай зафиксирован в Ровенской области.

Детали: В Ровенской области зафиксирован случай малярии – заболела женщина. Об этом сообщает местный центр контроля и профилактики болезней.

Информируется, что больная инфицировалась в Танзании, где находилась в начале июля.

Отмечается, что после возвращения домой уже чувствовала себя плохо и сразу обратилась за медицинской помощью.

Медики говорят, что в крови пациентки был обнаружен возбудитель малярии: женщине сразу же назначили специфическое лечение, и сейчас ее состояние удовлетворительное.

Сообщается: «Учитывая, что в Ровенской области есть все предпосылки для распространения малярии, специалисты провели комплексное эпидемиологическое расследование данного случая».

Резюмируется, что специалисты обследовали возможные места развития всех стадий малярийного комара, а потенциальный очаг заболевания будет на контроле в течение следующих трех лет.

В тему: В Украине зафиксированы сразу два случая заболевания малярией.