В ЕС договорились о сокращении потребления газа

Главное: Страны ЕС договорились снизить потребление газа. Ограничение спроса в размере 15% будет касаться периода с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года.

Детали: Страны Евросоюза достигли политического соглашения о добровольном снижении потребления природного газа этой зимой на 15%. Об этом 26 июля сообщила пресс-служба Совета ЕС.

Отмечается, что таким образом государства-члены сэкономят газ в преддверии зимы и подготовятся к возможным перебоям с поставками газа из России, «которая постоянно использует энергоносители в качестве оружия».

В ЕС уточнили, что сокращение спроса на газ составит 15% по сравнению со средним потреблением за последние пять лет, в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года.

Постановление также предусматривает возможность инициировать «предупреждение ЕС» о безопасности поставок, и в этом случае сокращение спроса на газ станет обязательным.

Механизм, позволяющий вводить обязательное снижение спроса на газ, будет запускаться общим решением стран Евросоюза, а не Еврокомиссией.

При этом в соглашении предусмотрен ряд исключений.

«Совет согласился с тем, что государства-члены, не подключенные к газовым сетям других государств-членов, освобождаются от обязательных сокращений газа, поскольку они не смогут высвобождать значительные объемы трубопроводного газа в интересах других государств-членов», — говорится в сообщении.

Также исключения предусмотрены для государств, которые «сильно зависят от газа как сырья для важнейших отраслей промышленности».

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