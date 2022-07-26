В ОП анонсировали «специальную военную контроперацию» против России

Главное: Украина по примеру Москвы намерена провести «специальную военную контроперацию» против России. Она включает пять пунктов.

Детали: Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил об украинской «специальной военной контроперации», состоящей из пяти пунктов.

Сами пункты он перечислил в Twitter:

— Изгнание России из Украины;

— ликвидация криминальных анклавов и серых зон;

— демилитаризация РФ;

— уничтожение репутации «империи зла»;

— превращение России в изолированный «лагерь для своих».

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