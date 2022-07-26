Ученые выяснили причину вспышки гепатита неизвестного происхождения у детей

Главное: В мире был зарегистрирован ряд случаев заболевания детей гепатитом неизвестного происхождения. Ученые выяснили, с чем это связано.

Детали: Ученые из иммунологического института в Глазго считают, что вспышки гепатита неизвестного происхождения связаны с ослабленным иммунитетом и заболеваемостью простудой после двух лет изоляции, через COVID-19. Об этом сообщает Telegraf.

В частности, исследователи проанализировали 260 случаев заболевания печени, в результате чего 12 детям потребовалась трансплантация.

Анализ показал, что пандемия коронавируса и вакцины не виноваты. Причиной стал вирус под названием AAV2 (адено-ассоциированный вирус 2) и возбудитель обычной простуды.

Отмечается, что аденовирусы очень распространены и появляются каждую зиму, но этой весной произошел необычайно большой всплеск инфекций, потому что в течение двух лет действовала изоляция и социальное дистанцирование, поэтому уровень иммунитета к вирусу у людей был крайне низким.

Теперь, когда дети возвращаются в школу и общаются друг с другом, многие сезонные вирусы передаются и циркулируют не так, как обычно.

В тоже время ученые отметили, что AAV2 может инфицировать клетки, но не может реплицироваться и наносить вред, для этого ему необходимо опираться на другой вирус. Однако ученые обнаружили признаки того, что AAV2 и аденовирусы могут работать в тандеме, вызывая гепатит.

Как именно это повреждает печень, остается неизвестным.

В тему: ВОЗ выявила случаи гепатита (воспаление печени) неизвестного происхождения. Заболевание зафиксировали в 12 странах. Новый вид гепатита был обнаружен у детей в возрасте от 1 месяца до 16 лет.