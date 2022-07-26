Украина получит от США секретные дроны

Главное: Уже в августе в Украину будут переданы американские дроны-камикадзе Phoenix Ghost. Этот беспилотник называют секретны, поскольку даже компания-производитель Aevex Aerospace не опубликовала характеристик этого БПЛА.
Детали: Украинские военные получат новые дроны-камикадзе Phoenix Ghost от США уже в августе. Их характеристики остаются в секрете. Об этом сообщает Минобороны США.
По информации ведомства, США планируют передать бойцам ВСУ около 580 БПЛА Phoenix Ghost. Поставки планируют начать уже в следующем месяце.
«Украинцы отлично используют систему Phoenix Ghost. Это позволяет нам получить и законтрактовать у производителей дополнительные мощности. А с Phoenix Ghost мы можем обеспечить стабильные поставки этого потенциала», — заявил высокопоставленный чиновник США.
Дрон-камикадзе Phoenix Ghost действительно можно назвать секретным, поскольку даже компания-производитель Aevex Aerospace не опубликовала характеристик этого БПЛА.
По данным издания Defence Express, более детальную информацию о дроне в разное время рассказывали пресс-секретарь США Джон Кирби и член правления Aevex генерал-лейтенант в отставке Дэвид Дептул.
По их словам, дрон обладает такими характеристиками:
— предназначен для уничтожения целей со средним уровнем бронирования;
— схожий со Switchblade (дроном-камикадзе);
— может взлетать вертикально;
— разрабатывался по заказу воздушных сил США;
— время полета — около 6 часов;
— оснащен инфракрасной камерой.
При этом даже с учетом того, что около 120 Phoenix Ghost уже находятся в распоряжении украинских войск, внешний вид его до сих пор остается в секрете.
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