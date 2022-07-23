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Новости > Управделами УПЦ рассказал об исторической миссии преподобного Антония Печерского

Управделами УПЦ рассказал об исторической миссии преподобного Антония Печерского

Александра Кудрявцева
23.07.22 19:45
88
Управделами УПЦ рассказал об исторической миссии преподобного Антония Печерского

Главное: Благодаря преподобному Антонию Печерскому — основателю Киево-Печерской обители и всем, кто разделял его убеждения, на протяжении веков создавалось наше национальное мировоззрение.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, главной ценностью было желание быть со Христом, — отметил управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) сегодня, в день своего небесного покровителя, во время торжеств в Киево-Печерской лавре.

«Благодаря преподобному Антонию и его сподвижникам, на протяжении веков создавалась эта визуально зримая архитектурная красота (Киево-Печерская Лавра и др., — ред.), к которой стремятся со всего мира. Но главнее всего, что именно благодаря преподобному Антонию и всем, кто разделял его убеждения, на протяжении веков создавалось наше национальное мировоззрение. Главной целью были не какие-то второстепенные устремления, но главной ценностью было желание быть со Христом, чтобы „в разум истины прийти“ (1 Тим. 2:4). Стремление именно к святости стало чертой нашего национального характера», — отметил митрополит Антоний.

Вместе с тем владыка отметил, что «с появлением монастырей на нашей земле, монашество стало маяком, который указывал духовному путнику правильный путь, чтобы не разбиваться о рифы испытаний, искушений, но обязательно достигнуть тихой и безмятежной пристани Царства Христова».

«В наш секулярный век, когда все устремление современной цивилизации настроено на то, чтобы воспитать в человеке желание всяческих чувственных наслаждений и удовольствий, кажется почти безумием для некоторых — не просто отказаться от благ мира сего, но насколько возможно изолироваться от него, скрыться в пустыне, непроходимых лесах, закопаться в землю, уйти в пещеру», — привёл пример подвижников веры и благочестия владыка Антоний.

Он подчеркнул, что «именно это устремление, самоуничижение и самопожертвование лучших представителей нашего православного народа стало для нашей земли одновременно и солью, и закваской».

«Солью — потому что зримые подвиги и как следствие — святость хотя бы малого числа подвижников, сохраняет от разложения сотни, а может и тысячи их современников. А закваской — потому что именно тот идеал, который стал в основе многолетних молитвенный ночей, воздержания, покаяния, смирения. Именно это является твердым основанием для правильного развития будущих поколений», — объяснил митрополит Антоний.

Также владыка напомнил, что ко спасению призваны все, без исключения. «Потому что Христос умер для каждого, кто рождается на этой земле. Но спасение — это не мечтательность. Спасение — это ежедневный труд, это ежедневная духовная борьба за выживание, чтобы не погибнуть здесь на земле, но достигнуть Царства Христова. И поэтому для каждого человека, который борется за свое спасение, очень важно всегда помнить, что в деле спасения трудится не только он один. Вместе трудится и Сам Бог, сопереживая победам и падениям. Потому что путь борьбы и путь духовной войны состоит не только из одних побед, но состоит и из поражений. Но для верующего человека очень важно не остаться в этом состоянии падения, а обязательно восстать, чтобы идти в будущее», — пожелал каждому православному христианину митрополит Антоний.

В тему: Торжества в Лавре: об Антонии Печерском, святости и главной черте национального характера — репортаж.

 
 
Тэги: Митрополит Антоний (Паканич), новости православия, УПЦ

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