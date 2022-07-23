Вышел новый сборник проповедей митрополита Антония «Под покровом Евангелия»

Главное: Вышел новый сборник проповедей управляющего делами Украинской Православной Церкви митрополита Антония (Паканича).

Заслуженный профессор Киевской духовной академии произносил их в разных храмах Киевской, Бориспольской и других епархий.

«В проповедях на опыте святых Православной Церкви и образных примерах повседневной жизни объясняются главные евангельские истины, освещается насущность и актуальность духовных наставлений Евангелия в реалиях сегодняшнего дня. Владыка постоянно напоминает об основной цели и главных ценностях жизни христианина, которые наполняют ее смыслом и надеждой», — говорится в аннотации к книге.

Книгу выпустил Издательский отдел Украинской Православной Церкви по благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия.

Издание рекомендовано священнослужителям, студентам духовных учебных заведений и всем, кто интересуется духовной жизнью.