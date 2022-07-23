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Новости > Вышел новый сборник проповедей митрополита Антония «Под покровом Евангелия»

Вышел новый сборник проповедей митрополита Антония «Под покровом Евангелия»

Александра Кудрявцева
23.07.22 10:25
204
Вышел новый сборник проповедей митрополита Антония «Под покровом Евангелия»
Главное: Вышел новый сборник проповедей управляющего делами Украинской Православной Церкви митрополита Антония (Паканича).
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт «Православная жизнь», издание «Под покровом Евангелия» содержит избранные проповеди владыки Антония, записанные в период с 2020 по 2022 годы.
 
Заслуженный профессор Киевской духовной академии произносил их в разных храмах Киевской, Бориспольской и других епархий.
 
«В проповедях на опыте святых Православной Церкви и образных примерах повседневной жизни объясняются главные евангельские истины, освещается насущность и актуальность духовных наставлений Евангелия в реалиях сегодняшнего дня. Владыка постоянно напоминает об основной цели и главных ценностях жизни христианина, которые наполняют ее смыслом и надеждой», — говорится в аннотации к книге.
 
Книгу выпустил Издательский отдел Украинской Православной Церкви по благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия.
 
Издание рекомендовано священнослужителям, студентам духовных учебных заведений и всем, кто интересуется духовной жизнью.
 
В тему: Сегодня управделами УПЦ митрополит Антоний празднует день Тезоименитства.

Тэги: книга, Митрополит Антоний (Паканич), УПЦ

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