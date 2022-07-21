Британия передаст Украине крупную партию вооружения

Главное: Великобритания в ближайшие недели передаст Украине артиллерию, радиолокационные станции и беспилотники. В частности, в Украину вскоре отправятся десятки артиллерийских орудий и более 1600 противотанковых средств.

Детали: В ближайшие недели Великобритания отправит Украине 50 тысяч артиллерийских снарядов и сотни единиц противотанкового оружия. Об этом в четверг, 21 июля, заявил Министр обороны Британии Бен Уоллес, передает Reuters.

По его словам, Великобритания отправит в Украину десятки артиллерийских орудий, более 1 600 противотанковых средств, противобатарейные радиолокационные системы и сотни беспилотников. Уоллес выразил убеждение, что это поможет укрепить оборону страны от России.

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