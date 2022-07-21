Первые обвинения по военным преступлениям РФ могут быть предъявлены в Гааге к концу года

Главное: Международный уголовный суд и Украина ведут переговоры о передаче в Гаагу по меньшей мере одного пленного российского чиновника. Первые обвинения могут быть предъявлены уже до конца 2022 года.

Детали: Международный уголовный суд обладает обоснованными подозрениями в отношении российских войск, подпадающих под юрисдикцию суда. Первые обвинения могут быть предъявлены до конца 2022 или в начале 2023-го. Об этом сообщает Bloomberg.

Международный уголовный суд и Украина ведут переговоры о передаче в Гаагу по меньшей мере одного пленного российского чиновника, который теоретически может свидетельствовать против российских военных чинов.

Агентство напоминает, что после вторжения России в Украину в феврале Верховный комиссар ООН по правам человека зафиксировал более 11500 жертв среди гражданского населения.

В тему: В середине марта суд в Гааге обязал Россию остановить войну в Украине. РФ это требование проигнорировала.