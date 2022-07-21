Для украинцев стал доступен сервис Google Wallet: что это такое?

Главное: Украинцы могут пользоваться сервисом «Google Кошелек». В компании объяснили, что это такое.

Детали: Для украинцев теперь доступен сервис Google Wallet (Google Кошелек). В компании пояснили, что он собой представляет.

Отмечается, что приложение Google Pay в Украине станет «Google Кошельком» и будет поддерживать новые цифровые элементы.

Данный сервис стандартизирует способ сохранения и доступа к основным элементам, таким как платежные карты, билеты на проезд и события, посадочные талоны и карты лояльности.

Информируется, что это приложение будет доступно в Украине на Android и Wear OS.

В компании информируют, что «Google Кошелек» станет доступен для всех пользователей в течение следующих двух дней.

Сообщается: «Пользователи с включенными автоматическими обновлениями приложения Google Pay увидят, что их приложение Google Pay автоматически обновилось до «Google Кошелька». Пользователям, не имеющим автоматической настройки обновлений, нужно будет вручную обновить приложение из Google Play».

Резюмируется, что новые пользователи могут загрузить приложение с этого же сервиса.

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