В Одессе УПЦ на вокзале организовали питание для беженцев и нуждающихся

Главное: На железнодорожном вокзале Одессы священнослужители, православная молодежь и волонтеры ежедневно, без выходных, готовят чай и выпечку для беженцев.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Одесской епархии, несколько дней в неделю проходит раздача комплексных обедов.

«Бывают разные дни: иногда людей мало, иногда выстраиваются очереди и через наших волонтеров проходит до 200 человек. Каждому пытаемся уделить внимание и не только накормить, но и поддержать, проявить заботу, дать людям почувствовать, что они не брошены на произвол судьбы, подарить иконки, вдохновить двигаться дальше и планировать свою жизнь», — поделились в Одесской епархии.

С первых дней войны священники и верующие УПЦ Одесщины оказывают всестороннюю поддержку беженцам, военным и всем нуждающимся.

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