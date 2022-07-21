Социальный отдел УПЦ передал гуманитарный груз жителям Херсона

Главное: Синодальный отдел Украинской Православной Церкви по социально-гуманитарным вопросам при поддержке Фонда Блаженнейшего Митрополита Онуфрия «Мир Вам» приобрел продукты, детское питание и лекарства на 100 тыс. грн.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Телеграм «Церковь помогает», «Миссия Милосердия» пришла на помощь общине херсонского храма в честь Касперовской иконы Пресвятой Богородицы.

«От имени отдела по делам семьи Херсонской епархии и жителей города выражаем вам огромную благодарность за поддержку и помощь. Просим ваших молитв», — написал в благодарственном письме настоятель храма Касперовской иконы и руководитель епархиального отдела по делам семьи протоиерей Иоанн Гордиенко.

Гуманитарную помощь раздавали семьям с маленькими детьми и нуждающимся, а часть продуктов использовали для социальной кухни. Благотворительная трапезная при церкви Касперовской иконы работает с первых дней войны. Ежедневно там питаются около 200 человек.

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