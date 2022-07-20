Священник УПЦ рассказал, как человек получает своего Ангела Хранителя

Главное: Ангела Хранителя Господь посылает каждому христианину во время таинства Крещения.

«Ангелом Хранителем называется тот бестелесный невидимый дух, которого Господь посылает для того, чтобы он охранял человека на его жизненном пути от невзгод. И от того зла, которое дьявол готовит для человека. От тех искушений, которые посылаются», — отметил отец Митрофан.

Ангела Хранителя Господь посылает каждому христианину во время таинства Крещения.

«Мы отдельно молимся о том, чтобы каждый человек, который приходит в познание Христа, который соединяется со Христом, имел своего Ангела Хранителя и чтобы он дальше руководил им», — отметил преподаватель КДАиС.

«В Священном Писании мы слышим слова Господа нашего Иисуса Христа, который говорит, что Ангелы Божии предстоят о каждом человеке и молятся. И также Он говорит, чтобы человек не искушал „единаго от малых“ своих братьев, потому что Ангелы их предстоят пред Престолом Божиим и ходатайствуют о них», — продолжил священник.

Отец Митрофан отмечает, что это говорит о том, что душа человеческая, каждый человек — бесценен перед лицом Бога.

«Господь не оставляет без ходатайства и заступления на произвол судьбы ни одного человека, верующего в Него. Он предоставляет ему особого Своего служителя, который ведет человека ко спасению и помогает ему в духовном возрастании и готовит к встречи с Богом», — заключил он.