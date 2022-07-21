Украинцам разрешили покупать безналичную валюту, но все не так просто

Главное: Украинцы могут купить безналичную валюту. Процедуру объяснили в НБУ.

Детали: С четверга, 21 июля, украинцы снова могут покупать безналичную валюту. НБУ разрешил это банкам страны.

Однако, как поясняет финансовый регулятор, все не так просто.

Сообщается, что ее можно покупать с последующим размещением на депозит на срок от трех календарных месяцев без права досрочного расторжения в пределах ежемесячного лимита 50 тысяч гривен в эквиваленте.

Информируется, что это создаст альтернативу вложению средств в наличную валюту, что уменьшит спрос на нее и давление на обменный курс в наличном сегменте валютного рынка.

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