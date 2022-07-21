Стало известно, где сейчас находится Ахметов

Главное: Ринат Ахметов находится в Украине. Об этом заявил Алексей Данилов.

Детали: Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, где сейчас находится миллиардер Ринат Ахметов. Чиновник цитирует 24tv.

Тот поведал следующее: «Хочу обратить ваше внимание на то, кто уезжал из страны после 24 февраля, а кто нет. К чести Рината Леонидовича, я могу сказать, что он ни разу не покидал страну за время войны. А есть такие «хлопы», которые, вероятно, были проинформированы накануне».

По его словам, среди украинских крупных бизнесменов были и такие, что накануне войны отправились куда-то на частных самолетах.

Алексей Данилов отметил: «Когда война закончится, все эти вещи будут всем известны. Тогда начнется самое интересное».

В тему: Forbes подсчитал, что с начала войны с Россией Ахметов потерял половину состояния.