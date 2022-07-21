Украине поставят более 20 РСЗО HIMARS

Главное: Украине обещают поставить более 20 РСЗО HIMARS. 12 из 20 РСЗО уже переданы Вооруженным Силам Украины, сообщают в Минобороны Соединенных Штатов Америки.

Детали: США и союзники выделяют Украине более 20 РСЗО HIMARS. Об этом сообщают в Минобороны США.

Как сообщают в Пентагоне, 12 из 20 РСЗО уже переданы Вооруженным Силам Украины.

12 из 20 РСЗО уже переданы Вооруженным Силам Украины, сообщают в Минобороны Соединенных Штатов Америки.

США и союзники выделяют Украине более 20 РСЗО HIMARS. Об этом сообщают в Минобороны США.

Как сообщают в Пентагоне, 12 из 20 РСЗО уже переданы Вооруженным Силам Украины.

В тему: Украине поставят еще больше HIMARS.