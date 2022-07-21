Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне уже 38 850 солдат

Главное: Россия потеряла в войне 38 850 солдат. Уничтожено 1 704 танка.

Детали: Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ рассказал о потерях россиян на четверг, 21 июля.

Информируется, что погибли уже 38 850 солдат.

Кроме этого сообщается о таком уроне РФ: 1 704 танка, 3 912 боевых бронированных машин, 859 артиллерийских систем, 251 РСЗО, 113 средств ПВО, 221 самолетов, 188 вертолетов, 710 беспилотников оперативно-тактического уровня, 167 крылатых ракет, 15 кораблей/катеров, 2 781 единица автомобильной техники и автоцистерн, а также 72 единицы специальной техники.

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