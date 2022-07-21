Жертвами войны в Украине стали 358 детей

Главное: Война в Украине унесла 358 детских жизней. Пострадали 681 несовершеннолетний.

Детали: Война в Украине продолжается. Ее жертвами становятся дети.

Данные на четверг, 21 июля, приводит Офис генерального прокурора.

Сообщается, что погибли 358 несовершеннолетних.

Различные ранения получили 681 ребенок.

Кроме этого информируется, что в ходе боевых действий были повреждены 2 185 учебных заведений, из них 221 были разрушены полностью.

В тему: В Украине недостаточно бомбоубежищ перед началом учебного года.