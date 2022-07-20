Главное: В Украине разрешили вторую бустерную прививку от коронавируса. Ее можно будет вводить с интервалом не менее четырех месяцев после первого бустера.

Детали: Минздрав разрешил вторую бустерную прививку от коронавируса COVID-19 отдельным категориям граждан. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в среду, 20 июля.

Указано, что накануне Минздрав утвердил соответствующие рекомендации Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики.

Вторую бустерную дозу можно будет вводить с интервалом не менее четырех месяцев после первой бустерной дозы (третьей прививки). Для нее будут применять м-РНК- вакцину (сейчас в Украине доступна Comirnaty от Pfizer/BioNTech.

Второй бустер могут получить:

— люди старше 60 лет;

-люди, проживающие в учреждениях по уходу за пожилыми людьми;

— люди с инвалидностью;

— люди с иммуносупрессией;

— люди в возрасте 18-59 лет с медицинскими состояниями, которые повышают риск тяжелого течения COVID-19 (перечень состояний — здесь);

— люди в возрасте 18-59 лет с многочисленными хроническими заболеваниями.

В Минздраве отметили, что вторую бустерную дозу уже применяют в Израиле, США, Канаде, Великобритании, Японии, ее рекомендовали вводить в странах ЕС.

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