В ЕС хотят существенно сократить потребление газа

Главное: ЕС сокращает потребление газа. Хотят снизить на 15%.

Детали: Еврокомиссия советует странам ЕС снизить потребление газа на 15%. Сделать это хотят на период с 1 августа по 31 марта.

Информируется: «В новом регулировании могла бы быть поставлена ​​цель для всех государств-членов снизить спрос на газ на 15% в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года. Новое регулирование также могло бы дать Комиссии возможность после консультаций с государствами-членами объявить предупреждение союза о безопасности снабжения, налагая обязательное снижение спроса на газ для всех государств-членов».

Подчеркивается, что такая экономия для стран ЕС является добровольной.

Отмечается, что страны должны обновить свои национальные планы действий в чрезвычайных ситуациях к концу сентября, чтобы показать, как они намерены достичь цели сокращения, и должны каждые два месяца отчитываться перед Комиссией о прогрессе.

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