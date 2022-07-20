В британской армии ввели пикантный запрет

Главное: В армии Великобритании введен необычный запрет. Военным теперь нельзя платить за услуги проституток за границей.

Детали: Министерство обороны Великобритании запретило своим военным платить за услуги проституток, находясь за границей. Об этом пишет издание Daily Mail.

Сообщается, что солдат и офицеров, уличенных в сексуальной эксплуатации, ждет увольнение.

Отмечается, что подобные меры содержатся в стратегии о нулевой терпимости к сексуальному насилию.

Их ввели после парламентского расследования о сексуальных домогательствах в вооруженных силах и отчетов о поведении британских солдат во время учений в таких странах как Кения.

В публикации сказано, что действия руководства министерства обороны направлены на борьбу с сексуальной активностью, в которой британские военнослужащие злоупотребляют своим положением во время службы за границей.

Подчеркивается, что каждое обвинение в сексуальной эксплуатации будет рассматриваться с абсолютной нетерпимостью.

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