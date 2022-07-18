В ВСУ объяснили, почему враг начал чаще гатить по наземным целям зенитными ракетами

Главное: Российские военные экономят современное вооружение. Поэтому они начали чаще использовать советский зенитный комплекс, считают украинские военные.

Детали: В течение последних недель российские военные начали бить по наземным целям зенитными ракетами из комплекса С-300. Основное назначенного последнего — уничтожение воздушных целей. Об этом сообщили Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в своем Telegram-канале.

Причина использования врагом тяжелых зенитных ракет заключается в том, что российские захватчики пытаются экономить современное технологическое вооружение.

Украинские военные предполагают, что зенитные управляемые ракеты к комплексу ЗРК С-300 россияне имеют в избытке, поэтому и используют их в прифронтовых зонах — в Николаевской и Харьковской операционных зонах.

В сообщении ВСУ также отмечается, что этот комплекс может работать, как по воздушным, так и по наземным и надводным целям. Однако поражение объектов не будет таким разрушительным, как при работе типичных огневых средств по земле.

Боевая часть зенитных ракет предназначена для поражения небронированных целей (фюзеляжей самолетов) тысячами поражающих элементов.

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