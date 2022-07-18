С физлиц не будут «выбивать» долги за коммуналку во время войны

Главное: ВРУ поддержала запрет на взыскание долгов за коммунальные услуги с физических лиц во время действия военного положения. Ранее эта норма действовала в отношении предприятий ОПК, органов военного управления, воинских частей, вузов, учреждений и организаций ВСУ.

Детали: Верховная рада в первом чтении поддержала запрет на принудительное взыскание долгов за коммунальные услуги. За соответствующий законопроект 7531 проголосовали 287 народных депутатов. Об этом сообщил в Telegram нардеп от «Голоса» Ярослав Железняк.

В частности, законопроект предлагает на период военного положения остановить принудительное исполнение решений о взыскании долгов за коммуналку с физических лиц.

Ранее эта норма действовала в отношении предприятий ОПК, органов военного управления, воинских частей, вузов, учреждений и организаций ВСУ.

В тему: ВРУ приняла в первом чтении законопроект, согласно которому расширяется список лиц, которые не подлежат призыву во время мобилизации.