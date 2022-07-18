В Сумах УПЦ собрали продукты и медикаменты военным ВСУ

Главное: В Сумах священники Украинской Православной Церкви и волонтеры передали продукты и медикаменты защитникам Украины.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Сумской епархии, гуманитарную помощь передал председатель епархиального Центра реабилитации пострадавших от военных действий на территории Украины протоиерей Александр Петренко.

Волонтеры собрали и переправили в воинскую часть продукты питания длительного хранения, медикаменты и предметы первой необходимости. Часть гуманитарного груза отправили в села Битица, Пушкаревка, Зеленая Роща Сумского района, пострадавшим от обстрелов весной нынешнего года.

Как сообщалось ранее, в Сумской епархии за каждым богослужением совершаются особые молитвы за военнослужащих Вооруженных Сил Украины и мирных жителей Сумщины.

Митрополит Евлогий передал военному гарнизону гуманитарный груз, собранный на пожертвования верующих Сумской епархии — продукты питания, предметы первой необходимости и воду.

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