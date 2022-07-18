В МИД назвали главную проблему поставок западного оружия

Главное: Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал основную проблему поставок западного оружия. Если бы Украина вовремя получила больше артиллерии 155-го калибра, больше ракетных систем залпового огня, то Лисичанск и Северодонецк оставались бы под нашим контролем.

Детали: Основной проблемой по поставкам западного оружия Украине является график. Об этом в интервью изданию Forbes заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, на самом деле снабжение из разных стран разными каналами является довольно устойчивым, но количественно неудовлетворительным.

«Основная проблема со снабжением — график. Например, мои последние разговоры с коллегами из стран, поставляющих оружие. Я озвучиваю то, что надо, один раз, а затем несколько раз под разным соусом, в разные моменты, чтобы сигнал пробил и зафиксировался, говорю: „Это надо до такого-то числа“. Потом мы еще о чем-то поговорили. Я снова говорю: „Кстати, я хочу еще раз прояснить: то, что я тебе говорил, это надо до такого-то числа“», — сказал министр.

По его совам, он по три-четыре раза за разговор «пробивает сознание людей, потому что это главная проблема».

«Если бы мы вовремя получили больше артиллерии 155-го калибра, больше ракетных систем залпового огня, то Лисичанск и Северодонецк оставались бы под контролем Украины. Но все занимает время — так система разворачивается», — добавил Кулеба.

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