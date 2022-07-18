Украина усилила северную границу

Главное: Создания вражеских ударных группировок для повторного вторжения в Украину с севера не наблюдается. Но ВСУ и пограничники усилили эти направления.

Детали: Российские военные усилили обстрелы пограничных областей на севере Украины, однако в РФ и Беларуси пока не наблюдается создание ударных группировок, которые могли бы совершить повторное вторжение в Украину. Об этом сообщил представитель ГПСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона

«Враг продолжает обстреливать территорию и Черниговской, и Сумской областей, это происходит ежедневно. В последнее время мы фиксируем, что больше обстрелов приходится именно на Сумскую область», — отметил представитель ГПСУ, добавив, что захватчиками применяется ствольная артиллерия, минометы, запуски ракет с самолетов.

Демченко отметил, что ни на границе с Россией, ни на границе с Беларусью сейчас не наблюдается создание ударных группировок, которые могли бы совершить повторное вторжение на территорию Украины. ГПСУ, ВСУ и другие составляющие сектора безопасности и обороны усиливают эти направления.

«Делается все необходимое, чтобы укрепить как линию границы, так и пограничье в случае, если враг или те, кто захочет к нему присоединиться, попытается совершить наступление на нашу страну», — подчеркнул Демченко.

Он подчеркнул, что все составляющие сектора безопасности и обороны Украины усилили эти направления.

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