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Новости > Крупнейшая в Европе розничная сеть по торговле одеждой уходит из России

Крупнейшая в Европе розничная сеть по торговле одеждой уходит из России

Агата Кловская
18.07.22 11:54
151
Крупнейшая в Европе розничная сеть по торговле одеждой уходит из России

Главное: Сеть по торговле одеждой H&M уходит из России. Из-за войны в Украине.

Детали: Из-за войны в Украине крупнейшая в Европе розничная сеть по торговле одеждой Hennes & Mauritz покидает Россию. Раньше были остановлена вся торговля.

В шведской компании говорят: «Учитывая текущие операционные проблемы и непредсказуемое будущее, сегодня компания объявляет, что решила начать процесс сворачивания бизнеса в стране. Продолжать деятельность в России с учетом сложившейся ситуации невозможно».

Отмечается, что сеть оценивает затраты на уход с рынка примерно в двести миллионов евро.

Резюмируется, что магазины сети на время планируют открыть для распродаж оставшегося товара.

В тему: Генштаб ВСУ сообщает, что России потеряла в войне 38 450 солдат.

Тэги: Россия, мир, торговля, война, одежда, H&M

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