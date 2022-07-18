Крупнейшая в Европе розничная сеть по торговле одеждой уходит из России

Главное: Сеть по торговле одеждой H&M уходит из России. Из-за войны в Украине.

Детали: Из-за войны в Украине крупнейшая в Европе розничная сеть по торговле одеждой Hennes & Mauritz покидает Россию. Раньше были остановлена вся торговля.

В шведской компании говорят: «Учитывая текущие операционные проблемы и непредсказуемое будущее, сегодня компания объявляет, что решила начать процесс сворачивания бизнеса в стране. Продолжать деятельность в России с учетом сложившейся ситуации невозможно».

Отмечается, что сеть оценивает затраты на уход с рынка примерно в двести миллионов евро.

Резюмируется, что магазины сети на время планируют открыть для распродаж оставшегося товара.

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