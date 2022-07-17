На Черкасчине сторонники ПЦУ напали на священника УПЦ и отняли ключи от храма

Главное: На Черкасчине в селе Кононовка сторонники На Черкасчине в селе Кононовка сторонники ПЦУ отобрали у настоятеля Свято-Николаевского храма УПЦ иерея Игоря Басюка ключи от храма, заломив ему руки.

По словам настоятеля храма, 9 июля сторонники ПЦУ в Доме культуры Кононовки провели заседание с представителями местной общины, после которого вместе с главой Шрамковской ОТГ Анатолием Кулей пришли к храму УПЦ , где их ждал отец Игорь Басюк. Представители ПЦУ начали угрожать, обвинять и насмехаться.

«Их цель была довольно проста — они требовали от меня ключи от нового храма. Многих из этих людей я вообще впервые видел в своей жизни или видел несколько раз. Конечно, я не поддавался на подобные провокации. Представители ПЦУ даже предлагали мне перейти к ним, на что получили откровенный прямой отказ», — рассказал священник.

Отец Игорь добавил, что после того, как представители ПЦУ поняли, что он не будет поддаваться на их провокации и не отдаст храм, один из сторонников ПЦУ дал команду взять священника в кольцо.

«Четверо или пятеро мужчин заломили мне руки, сдавили ребра и силой из кармана моего подрясника вынули связку ключей. Стоит отметить, что на этом действе присутствовали представители правоохранительных органов, и все время велась видеосъемка. Но в то время, когда мне начали заламывать руки и отбирать ключи от храма, камера выключилась, а правоохранители отвернулись», — рассказал иерей Игорь Басюк.