Священник УПЦ объяснил, как молиться, если совершен аборт

Главное: Ответственность за грех аборта несет не только женщина, но и мужчина — родители убитого ребенка.

Детали: Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом настоятель Свято-Воскресенского храма памяти погибшим и ветеранам Афганистана протоиерей Сергий Ющик рассказал на YouTube-канале «Православная Церковь».

«Православная Церковь исповедует и верит, что человек полноценен не с момента рождения или появления каких-то антропометрических данных в утробе матери, а с момента зачатия. Святоотеческая литература начиная с I века, указывает, что есть не только грех убийства, а грех детоубийства, когда человек убивает в своей утробе уже живое существо», — напомнил отец Сергий.

Священник объяснил, что согласно канонам, Православная Церковь очень строго относится к совершившим аборт, лишая женщину права приступать к Причастию, как убийцу — 15 лет. Однако, ввиду искреннего покаяния и в зависимости от индивидуального случая, этот период может сокращаться в качестве икономии (снисходительности) со стороны священника.

Отец Сергий отметил, что особого молитвенного чина после совершения аборта нет, а покаянная молитва, в зависимости от благословения того священника, с которым общались и рассказали о совершенном, может быть индивидуальна.

Протоиерей Сергий обратил внимание, что Православная Церковь считает, что ответственность в грехе аборта несет не только женщина, но и мужчина, как отец ребенка, который мог быть инициатором аборта.

«Канонические прещения относятся к обоим, но ввиду покаяния может быть икономия — снисходительность к греху. Но самое главное, когда люди осознают, что аборт — это грех. Главное исправление, главное — научить своих детей так не делать, и всем своим близким и родным, которые искусились возможностью совершения этого злодеяния, сказать, чтоб они такого не совершали», — подытожил священник.

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