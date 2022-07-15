Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 38 тысяч солдат

Главное: Россия потеряла в войне 38 тысяч солдат. Уничтожено 1 672 танка.

Детали: Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях России на пятницу, 15 июля.

Сообщается, что погибли уже 38 тысяч солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне, который понесли россияне: 1 672 танка, 3 866 боевых бронированных машин, 842 артиллерийские системы, 247 реактивных систем залпового огня, 109 средств ПВО, 220 самолетов, 188 вертолетов, 681 БПЛА оперативно-тактического уровня, 155 крылатых ракет, 15 кораблей/катеров, 2 731 единицы автомобильной техники и автоцистерн, а также 67 единиц специальной техники.

В тему: Война в Украине подходит к новому этапу.